Mine d'or TV

Pékin express bientôt de retour sur M6! Ce sera une édition spéciale puisque les candidats seront en majorité des peoples. Du coup cette édition s'appellera « Pékin express, duos de choc ». On y retrouvera par exemple les animateurs de M6 Stéphane Plaza et Sandrine Corman et les aventuriers Taïg Khris et Chloé . Dans cette aventure, qui durera 32jours contre 45 habituellement, les candidats parcourront 4000km en Inde. Fait inhabituel, l’émission sera diffusé en prime-time le samedi et non en semaine. Début de l'émission le samedi 6 novembre prochain.



Des retours aussi, il y en aura côté séries au mois de Novembre!

Nouvelle saison inédite de Lie To Me sur M6 dès le jeudi 11 novembre, suivi par la saison 2 inédite elle aussi de Sons of Anarchy, toujours jeudi 11 novembre sur M6 à 23h10.

Et aussi Ce jeudi 11 novembre il y aura sur TF1 des inédits de la saison 5 d'esprits criminels à 22h30,



Magalie Vaé sortira prochainement un nouveau single! Le clip devrait sortir dans la foulée. Magalie Vaé avait remporté la star academy en 2005, mais son 1er album avait fait un flop. Son style devrait changer d'après ses dires, avec une orientation plus rock/folk.



On termine avec un extrait de « près de chez vous » diffusé dans la nuit de mardi. L 'émission proposait un reportage intitulé « comment lutter contre l'alcoolisme chez les jeunes ?». On voit à quel point ce sera compliqué avec certains, écoutez ces propos édifiants dans le player en base de l'article.

Je rappelle que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas et a le permis!