Sortir dans l'Orne : jeudi 9 octobre

Demain, c'est la fête de l'énergie à Domfront. Au programme : jeu concours toute la journée, bilan thermique simplifié sur rdv de 14h à 17h et réunion publique «bien isoler son logement» à 18h. C'est gratuit.



Le salon de l'habitat et de la gastronomie ouvre ses portes demain et jusqu'à dimanche au Parc Anova d'Alençon, un événement Tendance Ouest. La gastronomie fait partie de ce salon depuis l'année dernière. Rendez-vous pendant 3 jours de 10h à 19h. L'entrée est à 2€ pour les adultes, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.



La manifestation Culture / Santé est organisée par l'hôpital d'Alençon pour Octobre Rose, la campagne nationale de lutte contre le cancer du sein. Vous êtes conviés au spectacle de la compagnie Six Pieds sur Terre pour découvrir le spectacle Un Crabe à Terre. C'est demain à 20h à la salle de spectacle du CPO d'Alençon. L'entrée est libre et gratuite.