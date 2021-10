La recette de la semaine : la soupe de potiron à la crème

Pour 12 personnes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 2 h

Ingrédients

1 potiron de 4 à 5 kg

300 g de pain de mie grillé

300 g de comté râpé

Ail, persil ou ciboule de Chine

Sel, poivre, cannelle, muscade

1,5 l de crème fleurette



Dans le haut du potiron, découper une ouverture assez large pour passer la main ; former une découpe conique, évasée vers l’intérieur, pour que le chapeau ainsi obtenu ne tombe pas. Oter les filaments et les graines.

Disposer une couche de croûtons au fond, puis une couche de comté râpé, assaisonner avec les aromates et les épices ; puis disposer de nouvelles couches jusqu’à épuisement des croûtons et du comté, sans remplir toutefois complètement la cavité (laisser environ 3 cm).

Ajouter la crème en laissant 1 cm en haut de la cavité, puis remettre le chapeau.

Envelopper le potiron de plusieurs couches de papier d’aluminium et le mettre dans un plat ou dans la lèchefrite. Faire cuire 2 heures au four (th. 8).

Pour servir, retirer l’aluminium, ôter le chapeau et détacher la chair avec une louche, en mélangeant bien de façon à obtenir un potage onctueux. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire et servir aussitôt.