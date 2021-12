4ème jour de pénurie d'essence en Normandie

On s'attendait hier mercredi à une amélioration sur le front des stations essences et ce ne fut pas le cas en raison du reblocage des dépôts de carburant de Caen et Ouistreham. Ce jeudi matin, le dépôt de Caen est débloqué ce qui va encourager un début de retour à la normale.