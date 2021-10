Sortir dans l'Orne : mercredi 8 octobre

Ce soir, c'est soirée étudiante à la Luciole d'Alençon. Rendez-vous dés 21h dans la salle club, pour seulement 2€ avec trois groupes régionaux. Au programme : Rakia, KDF et Ghost Friends.



On reste au même endroit. La sensation ALB est en concert ce vendredi à la Luciole d'Alençon. L'artiste défendra les couleurs de son premier album solo "Come Out it's beautiful". L'entrée est à 10€, toutes les infos sur tendanceouest.com



Julien Doré est dans la région ce week-end. Le chanteur sera en concert, ce samedi, au Quai des Arts à Argentan. Vous pouvez trouver les dernières places sur quaidesarts.fr et aux caisses du Quai des Arts à Argentan. Rendez-vous à 20h30.