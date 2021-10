L'Institut Confucius, une porte d'entrée économique en Asie

Depuis le printemps dernier, Rouen accueille l’un des 480 instituts Confucius du monde. Le but de ces établissements publics : faire connaître la langue et la culture chinoise. L’établissement rouennais est le seul en France à se concentrer sur le business, et l’un des sept dans le monde.

Son directeur Haiyan Zhang, chercheur et universitaire, délivre des cours aux entreprises françaises pour leur expliquer comment adopter une stratégie marketing en Chine. Il décrit le portrait type de l’entrepreneur qui réussira à s’implanter là-bas : “Il y a cinq ans, les entrepreneurs français produisaient en Chine et vendaient en Europe. Aujourd’hui, le bon entrepreneur va écouter les besoins du marché chinois pour écouler la marchandise en Chine.”

Pour lui, ce qui manque aujourd’hui aux entrepreneurs normands, c’est “l’ambition”. L’Institut Confucius est en train de mettre au point un projet pour accompagner les start-up normandes en Chine.