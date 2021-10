Conseil général de la Manche : rumeurs et bruits de couloirs

Et dans les couloirs de la maison du département, il se murmure par exemple, que Claude Halbecq, conseiller général de Roncey, dont l'âge avance, et que Gilles Quinquenel, très pris par la présidence de l'agglo Saint Loise pourraient arrêter. Plus surprenant : François Brière, le maire de Saint-Lô, serait lui aussi en train de réfléchir sur son avenir départemental. Marc Lefèvre, qui a déjà lâché la mairie de Sainte-Mère-Église et dont le départ semblait presque acté, serait lui tout proche de repartir pour un tour.

Dans l'opposition, si le maire de Cherbourg, Jean-Michel Houlegatte a indiqué attendre d'en savoir plus sur la réforme territoriale, il serait quand même enclin à renouveler son bail. Idem pour Christine Le Coz, en proie au doute après sa défaite aux municipales, elle serait finalement prête pour une nouvelle campagne à Saint-Lô... ce qui ne serait pas forcément le cas de Michel Louiset, à Cherbourg, Gérard Dieudonné, à la Haye Pesnel ou Andre Rouxel, à Tourlaville.

Reste la question de Jean-François Le Grand. Interrogé sur le sujet récemment, le président du conseil général continue de laisser planer le doute sur son avenir.

Je proposerai ma candidature sur le canton de Querqueville-La Hague aux militants pour les prochaines élections départementales. #mars2015 — Pierre Bihet (@PBihet) 6 Octobre 2014