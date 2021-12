Saint-joseph : Un livre pour son 125e anniversaire

Un ouvrage 'de 120 pages, avec 200 photos”, précise Joël Trivière, directeur du collège, à découvrir au gré de la fantaisie des lecteurs, chapitre par chapitre. C'est grâce à la plume 'alerte et moderne” de Philippe Bertin, écrivain et journaliste, et au travail du photographe Stéphane Devé, que l'histoire de cet établissement de la rue des Rosiers est aujourd'hui immortalisée. L'ouvrage paraîtra début novembre et a été édité à 2 000 exemplaires. Près de 1 000 souscriptions ont déjà été enregistrées.

En vente chez Publica (44 rue Saint Jean), au Brouillon de Culture (29 rue St Sauveur), à la librairie Guillaume (98 rue Saint Pierre) et au Marque page (11 Bis rue Demolombe). Prix : 29 €.



