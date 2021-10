Changement de commission à l’Assemblée pour Véronique Louwagie, Député de l’Orne

La députée de la deuxième circonscription de l'Orne Véronique Louwagie change de commission à l'Assemblée Nationale.

« C’est avec intérêt et passion que j’ai travaillé depuis plus de deux à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale », explique-t-elle : « Cette commission, chargée de la solidarité nationale dont le budget s’élève à 600 milliards d’euros, a été pour moi une grande expérience à la fois de technicité et d’humilité face aux choix que je devrais prendre ».

A la faveur des élections sénatoriales de dimanche dernier, François Baroin a quitté les bancs de l’Assemblée Nationale pour siéger au Palais du Luxembourg. Sa place au sein de la commission des finances a été proposée à la députée de l'Orne, où elle siégera désormais, « avec la même volonté d’œuvrer pour l’avenir de notre pays et le redressement de ses comptes publics », précise-t-elle.