Un nouveau salon du jeu vidéo à Paris du 27 au 31 octobre à la Porte de Versailles

Paris Games Week ouvrira ses portes au public sur 20.000 m2. Les 100.000 visiteurs attendus disposeront de 1.000 bornes de jeux afin de découvrir les dernières nouveautés des plus grandes marques comme Nntendo, Sony et Micosoft, de nombreuses nouveautés à tester en avant-première.

Microsoft va assurer la promotion de l'accessoire Kinect mais aussi les jeux Halo: Reach et Fable III. Sony présentera Gran Turismo 5 en présence du pilote Sébastien Loeb. Le PlayStation Move sera aussi à l'honneur ainsi que le très ludique Wii Party.

De nombreux autres jeux seront à découvrir Call of Duty: Black Ops, 007: Blood Stone, Star Wars: le pouvoir de la force 2, Guitar Hero: Warriors of Rock et DJ Hero 2, Assassin's Creed Brotherhood, Michael Jackson The Experience, Just Dance 2 ou The Lapins crétins: Retour vers le passé.

Ouvert dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche de 9h à 19h, nocturne le samedi jusqu'à 23h

Tarif: 10 euros pour une journée, 17 euros pour un pass de deux jours (tarif réduit à sept euros pour les étudiants, les 7-18 ans et les demandeurs d'emploi)

Site: http://www.parisgamesweek.com/