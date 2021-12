Caresses forçées à Courseulles : six mois de sursis

Cet homme de 28 ans, père de deux enfants et en instance de divorce, effectue de la vente à domicile pour des extincteurs. Son père est le directeur de la société qui l'emploie. Sa tournée l'a amené de l'Eure jusqu'à Courseulles, où, vers 10h30, le mardi 7 septembre, il a frappé à la porte d'un appartement.



Ce jour-là, le jeune homme s'est présenté comme étant habilité à contrôler les extincteurs. Lorsque la jeune occupante de 19 ans lui ouvre, elle vient manifestement de sortir de sa douche, les cheveux encore mouillés. Elle lui a indiqué qu'elle n'avait nul besoin d'une vérification, puisqu'elle ne possédait pas d'appareil de ce type.



Ignorant le refus, le démarcheur est tout de même entré dans le logement, allant jusqu'à s'installer dans le canapé. La jeune fille lui a alors demandé de quitter son appartement. Pour qu'il parte plus vite, elle est allée jusqu'à lui donner son numéro de téléphone puisqu'il lui demandait. Croyant à une avance, il a pourchassé la jeune femme qui a tenté de lui échapper en courant autour de la table. La rattrapant, il l'a contrainte à des caresses forcées. Elle a réussi à s'échapper de chez elle pour aller porter plainte. Fragile psychologiquement, elle demeure traumatisée par cette agression. L'auteur des faits a reconnu à la barre avoir été entreprenant mais sans déceler aucune fragilité chez sa victime. Il pensait l'attirance réciproque. Déclaré sain psychologiquement, il a été condamné à six mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de 18 mois. Il devra indemniser sa victime de 1 500 € et ne pas la contacter.



