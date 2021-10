Les éboueurs en grève à Rouen

La CGT a appelé à la grève les éboueurs de la Crea dès mardi 7 octobre et ce pour 4 jours. Ils veulent de meilleurs locaux et un salaire supérieur. Les élus Front de Gauche de l'agglomération les soutiennent dans l'obtention de locaux plus fonctionnels et salubres. La CFDT, elle, se désolidarise.