La semaine haut-normande de la vaccination, c'est parti !

Cette semaine, vous pouvez vous diriger vers les cabinets médicaux, les cabinets infirmiers, les officines et les PMI pour faire vérifier vos carnets de santé ou de vaccination et vous orienter si besoin vers les médecins et les centres de vaccination pour mettre à jour ledit carnet.

Les Instituts de Formation de Soins Infirmiers organisent des actions de sensibilisation des étudiants et met à jour si besoin leurs carnets de vaccination.

Enfin, une rencontre vaccinologie organisée par le CHU-Hôpitaux de Rouen est proposée le 9 octobre à 19h à la faculté de médecine.