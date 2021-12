Le patrimoine de l'agglomération caennaise au peigne fin

Plus d'une soixantaine de rendez-vous sont au programme de la nouvelle saison de visites à la découverte du patrimoine classique, insolite ou méconnu. A raison d'une thématique par mois, les guides conférenciers partageront leurs connaissances avec une volonté : vous faire découvrir votre patrimoine sous un oeil nouveau.



OCTOBRE : La pierre de Caen

Jeudi 21 : Le chantier de restauration de l'église Saint-Pierre, de 14h30 à 16h.

Lundi 25 : L'extraction de la pierre de Caen dans le site de Cintheaux, de 10h30 à 12h.

Mardi 26 : Aperçu historique de la pierre de Caen avec le Musée de Normandie, de 14h30 à 16h30.

Jeudi 28 : Les carrières de la Maladrerie, de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45.



NOVEMBRE : La ville en quartiers

Vendredi 5 : Vaucelles, de 14h30 à 16h30.

Samedi 6 : Escapade dans les carrières de Fleury-sur-Orne, de 14h à 17h.

Mercredi 10 : Une cité-jardin de la reconstruction : le quartier Saint-Paul, de 14h30 à 16h30.

Mercredi 17 : L'université de Caen en coulisses, de 14h30 à 16h30.

Samedi 20 : Le cours Le Roy et le cours La Reine, aperçu historique de la Prairie, de 14h30 à 16h30.

Vendredi 26 : L'île Saint-Jean, de 14h30 à 16h30.



DÉCEMBRE : Gastronomie et saveurs

Vendredi 3 : Aperçu historique des marchés, de 14h30 à 16h30.

Lundi 6 : Les champignonnières de Fleury-sur-Orne, de 14h30 à 16h.

Samedi 4 et samedi 11 : La fabrication du foie gras avec l'entreprise Joseph Delacour, de 15h à 16h.

Vendredi 10 : Préparation d'une recette au restaurant gastronomique Ivan Vautier IV, de 15h30 à 17h30.





Pratique : Attention, places limitées. Lieux de rendez-vous donnés sur réservation. 5,5€ par visite, 7e visite offerte. Tél. 02 31 27 14 14.



