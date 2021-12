Le renouveau du grand Jumping de Caen

Elément fondamental, le compétition est désormais classée CSI 4 étoiles et envisage d'arborer la cinquième (le top du top) d'ici à 2012. Cette situation permet d'accueillir à Caen les cinquante meilleurs cavaliers au monde, motivés par les six épreuves comptant pour le classement mondial.



Un superbe spectacle



Dix-neuf nations étrangères sont représentées, comme les Etats-Unis ou l'Arabie Saoudite, et 300 chevaux seront présents. La France fournit aussi sa flopée de champions : Olivier Guillon, Pénélope Leprévost (notre photo) et Kevin Staut font partie des fleurons présents au parc des expositions. Côté personnalités, la princesse Charlotte de Monaco est attendue, tout comme le récent champion du monde belge Philippe Le Jeune qui ne peut concourrir mais devrait être présent pour encourager son fils, qui participe au CSI 2 étoiles, une nouvelle épreuve qui verra se mesurer des cavaliers moins expérimentés.



Côté installations, une arène de 3 000 places est intégrée à l'espace du Jumping pour pouvoir accueillir un maximum de personnes de manière confortable. La piste a été rallongée d'une dizaine de mètres pour répondre aux exigences de la fédération internationale. Le programme, enfin, a été revisité. L'Ecole andalouse d'art équestre, après sa soirée de performance jeudi 21 octobre, sera présente tous les soirs après les épreuves du CSI quatre étoiles et rejouera les meilleurs moments de son spectacle.



Autre nouveauté : le Hall 3 du parc des expositions est désormais ouvert au public pendant le Jumping. C'est là que les amateurs de chevaux et les professionnels se donneront rendez-vous pendant toute la durée de l'événement. Un “village d'exposants” moitié commercial et moitié sportif.

Les stands d'une trentaine d'exposants, tous consacrés au monde équin et à la pratique de l'équitation, proposent des vêtements adaptés, bottes ou selles, mais aussi matériels d'écurie et nourriture pour chevaux. Ce salon est aussi l'occasion pour les différents centres équestres de faire leur promotion. Et plusieurs artisans et artistes y présentent leurs oeuvres de peinture, sculpture ou bijoux sur le thème équestre. Enfin, des paddocks occupent l'autre moitié du Hall 3. Le public peut ainsi alterner emplettes équines et suivi de l'échauffement des chevaux avant la course.



Et cerise sur le gâteau : l'entrée au Jumping de Caen est gratuite tous les jours de 10h à 19h. Une belle idée pour séduire le grand public.



Pratique : Jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 et dimanche au 24 au parc des expositions de Caen.

Explications concernant le jumping de Caen avec Maxence Gorregues: