Sortir dans l'Orne : lundi 6 octobre

Samedi et dimanche, c'est la traditionnelle foire St Denis à Montilly-sur-Noireau. Plus de 800 exposants sont attendus mais aussi des manèges et un feu d'artifice. L'entrée est gratuite.



Ce week-end, c'est la 11ème édition du salon de la maquette à Crulai dans la salle polyvalente. Avec la présence de nombreux stands : autos, motos, figurines, bateaux, camions, blindés et trains. C'est ouvert samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 2,50€, c'est gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d'un adulte.



Vendredi, samedi et dimanche, assistez au Salon de l'habitat d'Alençon avec plus de 110 exposants au parc Anova en partenariat avec Tendance Ouest.