Une brasserie new-yorkaise dédie une quatrième bière à la série 'Game of Thrones'

La brasserie new-yorkaise Ommegang a commercialisé une nouvelle bière inspirée de "Game of Thrones". Elle porte le nom de "Valar Morghulis", qui peut se traduire par "tout homme doit tôt ou tard mourir". Il s’agit d’un proverbe en haut valyrien, langage fictif inventé pour la saga.

La bière a été créée grâce aux internautes, qui ont voté pour le nom et le style du breuvage. Riche et profond, il incarne parfaitement son macabre nom avec son amertume et ses arômes de caramel, de toffee, de fruits mûrs, de sucre roussi, de malt et de clou de girofle.

La bière accompagnera à merveille le rôti d'agneau et de boeuf, ainsi que des fromages corsés tels que le stilton, le gorgonzola ou le cheddar fumé.

La brasserie produira l'équivalent 660.000 bouteilles de Valar Morghulis. Le produit sera distribué aux États-Unis (dans certains états) et au Canada (Colombie britannique, Ontario, Manitoba, Alberta et Saskatchewan).

La brasserie avait déjà imaginé les bières 'Iron Throne', 'Take the Black Stout' et 'Fire and Blood' d'après la série.

Ceux qui préfèrent le vin pour se remettre des émotions provoquées par les scènes chocs de 'GoT’ ne sont pas en reste : portant le nom des clans de la saga, les rouges et blancs de la gamme The Wines of Westeros offrent un large éventail