Je vais vous parler aujourd'hui de « The Social Network » de David Fincher et avec Justin Timberlake.



Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire plaquer par sa petite amie, pirate le système informatique de l'Université de Harvard pour créer un site, une base de données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte deux photos et demande à l'utilisateur de voter pour la plus canon. Il baptise le site Facemash. Le succès est instantané et c'est ce qui initiera quelques mois plus tard facebook.

Cette invention révolutionnaire engendre des conflits passionnés. Quels ont été les faits exacts, qui peut réellement revendiquer la paternité du réseau social planétaire ? Ce qui s'est imposé comme l'une des idées phares du XXIe siècle va faire exploser l'amitié de ses pionniers et déclencher des affrontements aux enjeux colossaux...



On suit donc dans ce film les différents procès intentés à Mark Zuckerberg par d'anciens étudiants voire collaborateurs tout en voyant la naissance de facebook quasi au jour le jour. Une histoire à priori pas très palpitante avec justice, règlements de compte et ordinateurs.

Mais en fait, ce film est une totale réussite, un chef d’½uvre qu'on peut placer sans rougir à côté de fight club ou de Seven, du mêle réalisateur.

La « saga » est captivante, on ne voit pas le temps passer. Les répliques fusent et font mouche, d'une phrase on part d'un grand éclat de rire. Les dialogues sont donc tournés à la perfection et on a l'impression que ce film est objectif ce qui est d'autant plus plaisant. Mark Zuckerberg nous impressionne par ses qualités de programmeur mais a un côté asocial et non-diplomate assez énervant. On ne s'attache donc pas outre mesure au héros principal et pourtant on aime son histoire. On aime aussi ses interprètes, avec en premier lieu Jesse Eisenberg le 1er rôle de ce film.

On apprend aussi des choses sur la création du réseau social facebook, comme l'implication d'une icône d'internet dans l'entreprise: le créateur du site de partage Napster.



Un film qu'on a beaucoup de plaisir à voir et qu'on sait qu'on reverra , et avec tout autant de bonheur, « The Social Network » déjà un classique, à ne pas rater depuis mercredi au cinéma.