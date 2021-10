L'Avant Match JS Cherbourg / Strasbourg : le duel des promus

Après ses réussites successives face à Pontault-Combault et Valence, la JS Cherbourg espère faire parler le célèbre dicton, ce vendredi 3 octobre, en décrochant une troisième victoire. Les Mauves accueillent un autre promu, Strasbourg, qu'elle avait battu 30 à 28 en mai dernier, lors des barrages pour l'accession en Pro D2.

"La page de l'an dernier est tournée, et je me méfie beaucoup de cette équipe alsacienne" indique Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, avant le match. Strasbourg a en effet battu Dijon, relégué de D1, la semaine dernière, après avoir bien failli s'imposer face à Nancy, autre favori du championnat. "Ils ont un jeu rapide mais très rigoureux, sans perte de balle. La défense est agressive, un homme à homme pur et dur" détaille l'entraîneur :

Strasbourg Impossible de lire le son.

Une équipe qui, outre son statut de promu, a des points communs avec la JSC :

Commun Impossible de lire le son.

"L'aboyeur des vestiaires"

Ce vendredi 3 octobre, Morgan Youf-Pinsault, capitaine des Mauves sera particulièrement sollicité par la défense strasbourgeoise à son poste de pivot. Une équipe qui l'impressionne "par ses valeurs de combat, d'entraide et de solidarité". Des mots qui résonnent également lorsque ses coéquipiers pensent à Morgan, même s'il a aussi un côté... "aboyeur du vestiaire", dixit Yoann Magouré :

Youf Impossible de lire le son.

Yoann Magouré confie qu'il n'est pas encore à 100% dans ses matches. Il faut tâcher d'oublier sa blessure au genou, et poursuivre le travail. Après deux saisons en passées en demi-teinte, le joueur veut prouver au petit monde du handball ce qu'il vaut, et passer un cap avec la JSC :

magouré Impossible de lire le son.

Pratique. JS Cherbourg vs Strasbourg, 20h30 - salle Chantereyne. Ouverture des portes à 19h. 500 billets seront mis en vente sur place.