Hockey : Caen tient enfin sa première victoire

Défait lors de ses quatre premières rencontres de Ligue Magnus, le Hockey Club de Caen a obtenu son premier succès, samedi 16 octobre contre Villard de Lans. Les Drakkars ont acquis l'essentiel mais n'ont pas réalisé le match plein qu'ils escomptaient. Ils menaient 2-0 grâce à des buts de Jérémie Romand (25') et Julien Lebey (30') avant de se faire rejoindre au score.

Un but capital

"Ce n'est pas normal de s'être fait remonter ainsi, déplore le vice-capitaine Jonathan Avenel. Peut-être y a-t-il eu un excès de confiance. On s'est un peu précipité vers l'avant. Mais on a eu une bonne réaction ensuite." Restés sereins, les Drakkars ont maintenu leur domination et ont fini par aller chercher le but de la victoire par le Finlandais Antti Urpo (3-2, 56'). "Dans l'ensemble, on a fait un bon match. On a su développer du jeu et relever la tête dans la difficulté", estime « Jo » Avenel. Le HCC sera à nouveau confronté au devoir de résultat samedi 23 octobre à Chamonix. Les Montagnards sont avant-derniers du classement, une place derrière Caen.

Légende photo : deux buts en deux matchs pour Jérémie Romand, l'attaquant du HCC.