A Deauville, Sarkozy et Merkel veulent renforcer leur partenariat avec Medvedev

A un mois d'un sommet où l'Otan doit définir à Lisbonne sa nouvelle doctrine stratégique, M. Sarkozy et Mme Merkel ont, dès leur arrivée dans la célèbre station balnéaire de la côte normande, annoncé leur volonté de promouvoir un nouveau "partenariat" entre Moscou et ses ex-ennemis de la Guerre froide.

"Notre rencontre a notamment pour objet de renforcer la base de notre confiance dans nos relations avec la Russie", a déclaré la chancelière à l'issue d'un long entretien bilatéral avec le président français. "Si l'on développe la confiance entre nous, nous saurons nous donner les moyens de conduire une stratégie commune face aux menaces", a-t-elle ajouté.

"Nous pensons tous les deux que la Guerre froide, c'est terminé. Que le pacte de Varsovie, c'est terminé. Que l'Union soviétique, c'est le passé. Et donc que les Russes sont nos amis", a renchéri Nicolas Sarkozy; "les risques, les menaces qui pèsent sur la Russie, sur la France, sur l'Allemagne sont les mêmes et on a bien mieux à faire que de s'opposer".

Les deux "grands" de l'Union européenne (UE) ont cru déceler dans les récents mouvements du géant russe une nouvelle "attitude coopérative" dont ils veulent profiter pour arrimer définitivement Moscou à l'Ouest.

La signature en avril 2009 du nouveau traité russo-américain Start de réduction des ogives nucléaires, la coopération de Moscou sur le dossier afghan et son soutien aux dernières sanctions onusiennes contre l'Iran ont été accueillies avec satisfaction à Paris et Berlin.

Mais cette évolution reste fragile, comme le montrent les rodomontades récurrentes de Moscou contre l'Otan et son projet de bouclier antimissiles ou ses relations toujours difficiles avec certains pays de l'ex-bloc de l'Est.

La sécurité en Europe, les relations de la Russie avec l'Alliance atlantique et la négociation du futur traité de coopération entre Moscou et l'UE devaient constituer le plat de résistance du dîner de travail qui a débuté lundi soir, sitôt Dmitri Medvedev arrivé en Normandie.

Le président russe a fait savoir par son conseiller Sergueï Prokhodko qu'il y défendrait son projet de "traité européen de sécurité" et réclamerait à nouveau la suppression des visas exigés par l'UE pour les citoyens russes.

Avant l'arrivée de leur invité, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont profité de leur présence sur "les planches" de Deauville pour accoucher d'une proposition commune sur le renforcement des sanctions contre les pays de la zone euro en situation de "déficits excessifs".

A une semaine du prochain sommet de Bruxelles, Paris et Berlin souhaitent confier au Conseil européen, l'organe politique de l'Europe, la possibilité de punir, y compris à titre préventif, les Etats qui violeraient le pacte de stabilité. Ce pouvoir était jusque-là du seul ressort de la Commission.

La chancelière et le président ont également annoncé leur volonté de réviser les traités européens d'ici 2013 afin d'y introduire la possibilité de sanctions politiques, dont la suspension du droit de vote des Etats récalcitrants, et de pérenniser le mécanisme du Fonds européen de soutien mis en place à la faveur de la crise financière grecque.

A la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre sa réforme des retraites, Nicolas Sarkozy a brièvement évoqué la situation sociale tendue en France en répétant que son projet serait "mis en oeuvre". "Tu vois, il n'y a pas de manifestation ici", a-t-il même discrètement glissé à Mme Merkel au tout début de leur entretien.