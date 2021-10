Jacques Thollot, une des figures du free jazz en France est décédé à l'âge de 67 ans

Le batteur de jazz Jacques Thollot, une des figures du free jazz en France, est mort ce jeudi 2 octobre, chez lui à Mainneville dans l'Eure à l'âge de 67 ans, d'une crise cardiaque, selon l'AFP.

Né le 9 octobre 1946, Jacques Thollot, enfant prodigue, a à peine plus de dix ans quand on le voit accompagner plusieurs légendes du jazz.

Les années 1960 l'emmènent de plus en plus vers le free jazz, il a enregistré plusieurs disques en tant que

leader dans les années 1970 et 1980.

Cet adepte d'un jazz tourmenté et osant mêler différents styles, a notamment joué avec François Jeanneau,

Siegried Kessler, "J.F." Jenny-Clark ou Jean-Paul Céléa.

Moins présent dans la deuxième partie des années 1980, il revient en pleine lumière en 1996 avec son cinquième album en leader, "Tenga Niña", salué par la critique.



Il venait de remonter un groupe il y a quelques années avec lequel il avait fait quelques nouveaux enregistrements.