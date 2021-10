Pompiers de Caen : des sanctions par recommandé

Une centaine de pompiers de Caen ont reçu ce matin un recommandé faisant mention de différentes sanctions à leur égard et ce, pour avoir manifester en tenue d'intervention devant le Conseil général du Calvados le vendredi 26 septembre.

Les pompiers de la capitale régionale ont déposé un préavis de grève illimité à partir de mardi 7 octobre. Ils exigent l'abrogation d'un avenant actant la baisse des effectifs professionnels dans l'aggomération caennaise. "Nous sommes dans la répression et non plus dans le dialogue", déplore Gaëtan Lechevalier, secrétaire général de la CGT - Sdis 14.