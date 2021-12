Le dépôt pétrolier de Caen toujours bloqué

Difficile de trouver du carburant à la pompe ce matin en Basse Normandie et tout particulièrement à Caen et dans ses environs. Les deux dépôts pétroliers du Calvados, soit celui de Ouistreham et celui de Caen, sont bloqués depuis 4 heures, en ce lundi 18 octobre. Un premier blocage avait eu lieu vendredi, avant que les personnes mobilisées ne dégagent finalement l'accès aux réserves pétrolières pour le week-end. Pour de nombreux syndicats, cette escalade dans les initiatives prises pour se faire entendre, est facile à expliquer. "Le gouvernement ne nous écoute pas, et nous devons donc trouver des alternatives aux traditionnelles manifestations dans la rue", explique Franck Merouze délégué local de la CGT.

L'accès au dépôt de Ouistreham a été débloqué dans l'après-midi, de ce lundi 18 octobre.

Pour l'heure, les manifestants qui bloquent les dépôts de Caen n'ont pas indiqué jusqu'à quand ils continueront leur action. La grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue ce mardi 19 octobre pourrait les inciter à poursuivre le blocage au moins jusqu'à demain soir.