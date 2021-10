L'enquête est lancée avec l'appui de l'Association Profession Sport et Jeunesse 76 et placée sous la direction d'Anthony Mette, psychologue du sport et de la santé du Centre de consultation de la Clinique du Sport à Mérignac.

L'étude, qui se veut scientifique, entend dégager des pistes concrètes pour former ensuite les encadrants et responsables sportifs à la lutte contre l'homophobie et les violences sexuelles dans le sport.