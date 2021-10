Liam Neeson repart en cavale dans “Taken 3”

Mills (Liam Neeson) s'est réconcilié avec son ex-femme, Leonore. Mais quand il lui rend visite un jour, il la trouve morte.

La police arrive rapidement et tente de l'arrêter. Plus facile à dire qu'à faire. S'en suit alors une autre course poursuite haletante pour Mills afin de protéger sa fille et de découvrir qui a vraiment tué son ex-femme.

Mais cette fois-ci, il doit non seulement se protéger des tueurs cherchant à éliminer tous ceux qui lui sont chers, mais il lui faut également échapper à la véritable chasse à l'homme organisée par la police, la CIA et le FBI pour le capturer.

Forest Whitaker ("Le dernier roi d'Écosse") rejoint Neeson dans cette aventure. A leurs côtés, Famke Janssen et Maggie Grace ("Taken 1 & 2"), ainsi que Dougray Scott ("Mission Impossible II"), Sam Spruell ("Blanche Neige et le chasseur") et Leland Orser ("Taken 1 & 2").

A la réalisation, on retrouve le Français Olivier Megaton ("Taken 2", "Le Transporteur 3"). Le scénario a été écrit par les piliers de la série, Robert Mark Kamen ("Le Cinquième Élément") et Luc Besson dont la société EuropaCorp a produit le film.