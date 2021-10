Terrible accident mortel à La Graverie

Il est environ minuit quand une voiture quitte la chaussée et effectue plusieurs tonneaux sur la départementale 109, à La Graverie dans le Calvados. L'accident est spectaculaire mais sans gravité pusique les deux occupants sortent indemnes du véhicule.

Ils se retrouvent alors sur le bas côté. Quelques minutes plus tard, un second véhicule arrive et part lui aussi en tonneau percutant mortellement, l'un des deux occupants de la 1ère voiture. Un homme de 54 ans.

Destin fatal, la conductrice de la 2ème voiture, n'était autre que la femme de la victime.