Après des études en musicologie et depuis ses débuts en 2003 ponctués de quelques six albums, trois discrètes Victoires de la Musique et la réalisation de deux BO magnifiques, la Montpelliéraine Emilie Simon fait peau neuve et retrouve une sérénité lumineuse après l’endeuillé « Franky Knight » de 2011, BO du film « La Délicatesse » en forme de lettre d’adieu déchirante à son compagnon et amoureux disparu.

Que trois années plus tard la belle Emilie Simon nous revienne avec ce nouvel album intitulé « Mue » ne surprendra donc personne. Elle nous enchante avec ce nouveau départ qui laisse entrevoir une légèreté retrouvée, portée par une production brillante où sa voix, délicate et fluide, navigue tout en douceur et ravissement dans de séduisants loopings d’hirondelles.

Tendance Ouest est allé à la rencontre de cette artiste hors pair.

Emilie Simon en concert événement à la Luciole d'Alençon, rencontre avec l'artiste Impossible de lire le son.

Retrouvez Emilie Simon en concert ce samedi 4 octobre à la Luciole d'Alençon. Tarif : 20€ abonnés – 22€ sur réservation – 25€ sur place.