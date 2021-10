Marc Levy en Normandie : "J'ai beaucoup fréquenté cette région dans ma jeunesse"

L'auteur à succès, qui vit aux Etat-Unis, avait répondu favorablement à l'invitation de l'enseigne Cultura, implantée sur le site commercial de Mondevillage. Avec la simplicité qui le caractérise, Marc Levy s'est prêté à l'exercice des dédicaces. Non sans une pointe d'appréhension. Ecoutez-le.

Ecrivain français à la renommée planétaire depuis la parution en 2000 de Et si c'était vrai..., Marc Levy a quelques attaches avec la Normandie. "J'ai beaucoup fréquenté cette région dans ma jeunesse parce que mes parents louaient une maison à Glos-sur-Risle (ndlr, dans l'Eure). C'est l'endroit où j'ai pris le plus de kilos dans la vie ! J'adore la cuisine... J'y ai le souvenir de bouffes orgiaques ! Et encore, je n'ai même pas parlé de la boisson. Je ne parle que de ce qu'il y a dans l'assiette !"

A Mondeville, Marc Levy assurait la promotion de son dernier livre Une autre idée du bonheur, aux éditions Robert Laffont.