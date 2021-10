15 000 emplois promis par le Medef Haute-Normandie

Dans le commerce et la distribution, dans le tourisme, dans la construction, dans la santé ou encore dans l'agroalimentaire, François Quettier, président du Medef haut-normand, annonce la création possibles de 15 000 emplois.

A chaque fois, le chef d'entreprise détaille la création d'emplois dans chaque secteur. Dans le commerce et la distribution, ce pourrait être entre 2 000 et 3 000 emplois. Dans le tourisme, entre 2 000 et 2 500 emplois sont créables. Dans la construction, 4 000 emplois pourraient être créés. Et ainsi de suite.

Un ferié en moins, travail le dimanche

Mais le Medef annonce ces opportunités possibles qu'à la condition de lourdes réformes. François Quettier évoque notamment la durée de travail : "Nous pourrions supprimer un jour ferié sans que cela change quoi que ce soit et accoler les fériés existants à des week-end pour éviter les ponts."

De même, le responsable évoque le travail le soir et le dimanche : "Je me mets à la place du consommateur. Il n'y a qu'à aller dans les grandes surfaces de bricolage qui ouvrent le dimanche et de constater le monde qu'il y a. Le parent divorcé qui n'a pas la garde de son enfant serait prêt à travailler, tout comme les étudiants qui ont besoin d'un complément de revenus."

Cure d'amaigrissement pour le code du travail

D'un point de vue plus global, le Medef local promeut une cure d'amaigrissement pour le code du travail : "Pourquoi avoir un code de 3 500 pages quand en Suisse, il en compte une centaine ?", interroge François Quettier. "Il devrait contenir les principes fondamentaux de la société et laisser ensuite, dans les régions, les entreprises adapter lss conditions sociales du travail aux contraintes inhérentes à tel ou tel secteur." Et de vendre un code du travail réduit d'un tiers.

Si toutes ces réformes semblent difficiles à faire passer rapidement, le Medef Haute-Normandie signale des points positifs, notamment le Crédit Impôt Compétitivité Entreprise. Surtout, elle salue l'arrivée de Manuel Valls : "Nous n'avons jamais eu une telle opportunité d'avoir un Premier ministre qui a compris comment ça marchait !"