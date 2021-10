Musique à Caen, carte blanche à Gateau Blaster au Cargö

L'association Gateau Blaster investit les locaux du Cargö à Caen pour une soirée concert carte blanche ce jeudi 2 octobre.

Retrouvez en concert Gomina : Ce quatuor caennais formé en 2011 nous offre dans ce nouveau clip une excursion en skateboard sur fond de "pop décomplexée et baroque", de tonalité psyché et de synthés planants. Après avoir sorti "Into the sunny Gray", un premier album autoproduit, ils ont annoncé la sortie d'un futur album, "Prints" dont "Stupid" est le premier single.

Mais aussi Jessica93, Ses rythmiques déshumanisées n’évoquent rien d’autre qu’un spectre oublié au fond d’un local à poubelle. Les riffs de basse et de guitare plaqués par-dessus iront déterrer telle une longue vis rouillée la déprime la plus poisseuse et jouissive.

Et Eye of The Liger, Eye Of The Liger sonne comme un mix du Pouvoir Blues, d’une Implosion Folk et d’une sacrée dose de Grunge. Des riffs piqués à Nirvana, Dinosaur Jr et Two Gallants pour, au final, des pop songs rondement menées.

Rendez-vous ce jeudi 2 octobre au Cargö à Caen.