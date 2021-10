Tennis de table : le SPO Rouen si près de l'exploit...

Le SPO Rouen aurait mérité mieux qu'un match nul 3-3. Beaucoup mieux. Le public, venu très nombreux pour ce match de gala, a pu admirer la technique et les services de la nouvelle recrue chinoise Wei-Dong, invaincue en 2014. Une invincibilité qui court toujours après ses deux victoires, d'abord contre Jérémy Petiot (3-2) puis surtout contre Stéphane Ouaiche lors d'un combat incroyable qui restera dans les mémoires. Soutenu par un public en feu, le joueur a applaudi ses supporters à la fin de la rencontre.

Jesus Cantero malchanceux

Mais Villeneuve n'a rien lâché et grâce à des victoires de Jérémy Petiot contre l'Espagnol Jesus Cantero (3-2), une autre de l'attaquant Grégoire Jean contre le même Cantero (3-2 avec une balle de match manquée par l'Espagnol) et une de Stéphane Ouaiche contre le jeune Can Akkuzu (3-0), Villeneuve s'est retrouvé avec une victoire d'avance avant le dernier match, opposant Can Akkuzu au gaucher Grégoire Jean. Mais le suspens n'a pas duré longtemps tant le Rouennais s'est montré solide et offensif (3-0). Le SPO Rouen arrache le match nul et affiche son ambition devant un cador de la Pro B.