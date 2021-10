Les assises reportées dans la Manche ?

"C'est un action à la hauteur de la réforme qui nous est proposé" affirme Emmanuel Le Mière, bâtonnier du barreau de Coutances. La réforme passe mal auprès des avocats. ces derniers n'ont pas participé, mardi 30 septembre, aux audiences dans les tribunaux et ont également boudé leurs participations aux mesures de garde à vue. Ils dénoncent un projet de réforme du gouvernement mettant notemment fin au monopole territoriale de la réprésentation devant les TGI et donnant la possiblité à un tiers non avocat de rentrer au capital d'un cabinet. Emmanuel Le Mière, batonnier du barreau de Coutances/Avranches:

Les avocats ont donc décidé de poursuivre le mouvement de protestation en ne participant pas à la session d'assises qui doit s'ouvrir en ce début du mois d'octobre au Palais de Justice de Coutances.