TV News: Etienne Mougeotte donne son avis sur TF1

Etienne Mougeotte l'ancien président de TF1 qui est maintenant le directeur du quotidien Le Figaro s'est exprimé en début de semaine sur l'avenir proche de TF1 qui est tant critiqué par certains en ce moment. Selon Etienne Mougeotte, le marché de la télévision a beaucoup évolué et la situation de TF1 est plutôt bonne. Sa suprématie n'est pas entâchée avec 25% de part de marché et une bonne position sur la TNT avec 3 chaînes gratuites et 1 payante.

Il se pose par contre la question du renouvellement des programmes forts, il dit à ce sujet: "Il y a eu les années 90 où le divertissement était avec la fiction et l'information, les trois pieds d'une chaîne généraliste." et aussi "On a l'impression que l'on est dans l'attente d'un nouveau souffle.".

En bref, signalons le lancement de la première Webtv en langue bretonne. Son nom: Brezhoweb qui propose déjà sur le web de nombreux programmes en vidéo à la demande et en directe. Une initiative à signaler pour nos voisins bretons qui sont très fort pour promouvoir leur patrimoine et leur identité.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: NCIS enquêtes spéciales sur M6