L'aéroport de Caen entre dans une nouvelle ère

Il paraît loin le temps où l’aéroport de Caen pouvait faire figure d’aérodrome de campagne... Après une année 2010 à la fréquentation au plus bas, la structure avait réagi pour tirer sur le manche, et poursuit depuis sur une pente ascendante. Mardi 30 septembre, les opérateurs du site annoncaient qu'une nouvelle destination allait encore s'ajouter à son catalogue. Installée depuis un an tout juste à Carpiquet, c'est la compagnie aérienne Volotea qui ouvrira à partir du 12 avril 2015 deux vols par semaine entre Caen et Bastia, les mercredis et dimanches. Elle enrichira aussi sa ligne à destination d'Ajaccio en ajoutant une troisième liaison aux deux déjà existantes. "Il y a une demande qui n'est actuellement pas satisfaite", remarquait le responsable du développement international de la compagnie, Edo Friart. A l'appui de ses dires, un taux de remplissage de 80% des avions vers la Corse. "Le succès est au rendez-vous, et nous avons des envies de développement." Et d'évoquer déjà de futures liaisons vers Strasbourg, Marseille, Bordeaux ou Palerme, en Sicile. "Nous y réfléchissons", confirme Michel Collin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen-Normandie, qui exploite l'aéroport.

+10% de passagers en 2014

Cette année, l'ensemble des lignes présentent des chiffres tout à fait satisfaisants. Toutes ? Non : le vol reliant Caen à Orly, opéré par la compagnie Hop !, filiale régionale d'Air France, sera arrêté à compter du 25 octobre suite à "un horaire mal adapté". Mais la liaison comptabilisait moins de 1 000 passagers en 2014, et ne devrait pas avoir d'incidence sur la bonne santé de l'aéroport. Le nombre de passagers était fixé à 75 300 à la fin août, après huit mois jugés "exceptionnels" par l'exploitant. En cause, les rendez-vous incontournables du 70e anniversaire du Débarquement et les Jeux équestres mondiaux, qui ont permis de voir la fréquentation augmenter de 10% par rapport à 2013.

Galvanisés par cette progression linéaire et convaincu du potentiel de l'aéroport, ses opérateurs envisagent de dépasser les 120 000 passagers d'ici 2015, et n'hésitent pas à demander à la compagnie Hop ! "d'élargir son offre". "Je n'ai aucun problème à imaginer un trafic de 150 000, voire même de 200 000 personnes ici à Caen", renchérit même le représentant de Volotea, qui évoque "l'effet stimulateur" que provoque l'arrivée de sa compagnie dans un aéroport. Pour accompagner ce développement, un nouveau site Internet vient aussi d'être lancé, soulignant le passage de Caen-Carpiquet dans une nouvelle dimension : celle des aéroports régionaux.