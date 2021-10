Une nouvelle ligne Caen-Bastia au départ de Carpiquet

La compagnie augmente également ses fréquences vers Ajaccio avec un vol supplémentaire soit désormais, trois vols par semaine, tous les mercredis, samedis et dimanches.

"C’est avec une grande satisfaction que je reviens aujourd’hui en Normandie pour annoncer cette très bonne nouvelle. Non seulement nous ajoutons une fréquence par semaine à notre ligne sur Ajaccio sur laquelle nous avons d’ores et déjà transporté plus de 10 000 passagers cette année. Mais surtout nous ouvrons notre deuxième destination sur l’île de Beauté, vers Bastia, aéroport sur lequel Volotea est déjà très présente. Ce succès prouve que l’aéroport de Caen est un choix stratégique pour Volotea et qu’il est donc naturel d’y poursuivre notre développement", a indiqué Edo Friart, responsable du développement international de Volotea, ce mardi 30 septembre à Caen.