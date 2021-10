EPSM de Caen : nouvelle action ce mardi matin

Nouvelle action ce matin devant l'établissement public de santé mentale de Caen : toujours farouchement opposés au plan de modernisation que souhaite mettre en place la direction, les syndicats poursuivent leur mobilisation. Ils accueillaient ce matin le chef d'établissement non par des sifflets et des huées, mais par des confettis et une ambiance carnaval... A l'issue du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doit s'y tenir, une assemblée générale est programmé à 14h30 pour décider des suites du mouvement.