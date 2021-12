Mine d'or TV

On connait maintenant les séries qui ont été le plus enregistrées aux Etats Unis depuis la rentrée. Depuis l'avènement des enregistreurs numériques, le succès d'une série ne se calcule plus uniquement sur l'audience en live des programmes puisqu'on remarque que de plus en plus de gens préfèrent regarder les épisodes au moment où ça leur plait et en plus l’enregistrement peut éviter d'avoir à faire un choix entre 2 séries intéressantes mais en diffusion simultanée.

D'où l'utilité de ces chiffres dans le calcul de la popularité d'une série.

En n°1 c'est Mentalist avec 3,2 millions d'enregistrements

n°2 Grey's anatomy (3 millions)

n°3 Modern Family (2,8 millions)

Et les américains sont aussi friands que nous de la série Castle qui se classe 8ème.

Robert de Niro se lance dans la production télévisuelle! Il va financer en partie avec la chaine CBS une nouvelle série policière appelée « Rookies » qui suivra les aventures de six jeunes recrues dans leur lutte contre le crime. Affaire à suivre.



On termine avec un extrait du jeu « une famille en or » animé par Christophe Dechavanne sur TF1. Les candidats ont quand même de l'humour, surtout quand ils sortent tout naturellement des réponses écoutez: