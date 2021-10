Mariage : les Bas-Normands ne sont pas pressés !

Selon l'étude publiée aujourd'hui, la Basse-Normandie est la région française où l’on se marie le plus avec 4,1 mariages pour 1 000 habitants en 2011, contre seulement 3,7 mariages en France métropolitaine.

Le Calvados est le département bas-normand qui compte le plus d’unions en 2011 avec 4,2 mariages pour 1000 habitants, contre 4 pour 1 000 dans la Manche et 3,9 dans l’Orne.

Malgré ces bons chiffres, le nombre de mariages est néanmoins en recul. En 2011, 6 000 couples se sont dit oui en région, soit près de 1 000 de moins que neuf ans plus tôt.

Autre constrate fort révélé par l'INSEE : en Basse-Normandie, l'âge des mariés est plus élevé que la moyenne française (30,1 ans pour les épouses et 31,9 pour les époux). Les Bas-Normandes qui se mariaient en 2011 pour la première fois avaient en moyenne 31,3 ans et les Bas-Normands 33,4 ans. C’est près de deux ans et demi de plus qu’en 2004.

Ce décalage de l’âge du mariage contribue aussi à l’augmentation du nombre de naissances hors mariage. Ainsi, près de deux naissances sur trois en 2011 ont eu lieu hors mariage.