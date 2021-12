Only Girl in the world est le premier extrait de l'album "Loud" de Rihanna qui sortira en France le 16 novembre prochain.

Le clip de ce titre a été réalisé par Anthony Madler qui a placé Rihanna dans un monde rempli de fleurs où elle serait la seule à vivre.

Une ambieuse plutôt festive et positive qui tranche clairement avec le dernier album de Rihanna (Rated R) que certains fans avaient jugés trop sombre.

Regardez le clip d'Only Girl in the world.