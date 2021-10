Tennis de Table : face au favori Villeneuve, Eric Varin et le SPO Rouen "n'ont rien à perdre"

Après une rentrée réussie à Saint-Denis, le SPO Rouen enchaîne par la réception de l'ogre de la Pro B. Mission impossible pour Eric Varin et ses joueurs ? L'entraîneur le sait, ce sera "très très dur. Nous sommes plutôt en position d'outsiders, nous n'avons pas grand chose à perdre." Le coach évacue d'emblée la pression qui pourrait peser sur les épaules de ses joueurs, la recrue Wei-Dong, l'Espagnol Jesus Cantero et le jeune Can Akkuzu : "Ce sera un match sympa à jouer avec le champion de France en face (Stéphane Ouaiche) et Jérémy Petiot qui est aux portes de l'équipe de France."

Wei-Dong Shi, confirmation attendue

L'une des inconnues de ce match réside dans le niveau de Wei-Dong Shi. La recrue asiatique du SPO, invaincue l'année dernière en championnat espagnol, n'a joué que deux matchs, tous gagnés. Cette nouvelle rencontre, face à deux champions français, nous en dira plus sur lui : "Il a fait un bon premier match et a affiché un bon niveau. Mais on passe au niveau supérieur avec Villeneuve, il va falloir qu'il élève encore son niveau de jeu. Nous ne l'avons vu que lors de la première journée, il est toujours difficile d'évaluer son potentiel réel."

L'Espagnol Jesus Cantero arrivera avec le plein de confiance. Membre de l'équipe espagnole défaite par l'équipe de France aux Championnats d'Europe la semaine dernière, il est le seul joueur hispanique à avoir remporté un match, contre Simon Gauzy. Mais il n'a pas affronté Stéphane Ouaiche, qu'il retrouve ce mardi. "Il a engrangé de la confiance aux championnats d'Europe, ça ne peut être que positif", salue Eric Varin.

Enfin, la folie de Can Akkuzu, récent participant aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en Chine, pourrait aussi faire la différence. A seulement 17 ans, le jeune homme vise très haut et pourrait s'affirmer dès mardi.

Eric Varin, premier coaching à domicile

Du côté d'Eric Varin, ce match aura également un goût particulier. Le coach entraîne pour la première année la Pro B, équipe dans laquelle il jouait encore l'année dernière. Alors, des regrets de ne pas jouer ce match de gala ? "Oui, on aimerait bien jouer ces matchs là, mais il faut savoir tourner la page. Le joueur que je suis aimerait les jouer jusqu'à 60 ans... Mais là, je sais que je n'ai pas le niveau pour répondre aux attentes", confie-t-il. Mais en tant que coach, Eric Varin semble déjà avoir relevé le défi !

Pratique : Gymnase C.Besson (ex-Pélissier), rue Chanzy, mardi 30 septembre à 19h30.