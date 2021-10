Les retraités réclament 300 euros de pension en plus

Les retraités sont appelés à manifester ce mardi 30 septembre, partout en France. Pour la défense de leur pouvoir d’achat.

Il expliquent ne pas pouvoir se contenter des hausses minimes des pensions, annoncées par Manuel Valls. « Si on a pas de pouvoir d’achat, on ne consomme pas et c'est toute la machine économique qui se grippe », explique Philippe Denole, au nom de l'intersyndicale ornaise des retraités :

Les syndicats de retraités réclament une hausse de 300€ de leur pension mensuelle. Ils ont appelé à descendre dans la rue ce mardi. Par exemple à 10h30 devant la Préfecture de l'Orne.