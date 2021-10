L'hélico tout neuf du Samu 76, un gain de temps pour sauver des vies

Cela faisait des années que le projet, porté par l'Agence Régionale de Santé, était dans les tuyaux. Mais tout s'est accéléré depuis 2012 : "Il y a eu une volonté forte du ministère de la Santé de donner à la population la possibilité d'avoir des secours en moins 30 minutes", raconte le Dr Liné, médecin du Samu. Jusque-là, seul l'hélicoptère de la Sécurité Civile basé à Octeville, intervenait dans le département. Désormais, le Samu - et l'hôpital, qui s'est greffé à l'appel à projets - est doté de son héli-station et de son hélicoptère. "C'est le premier à Rouen", se réjouit le Dr Liné.

Un hélicoptère à vocation régionale

L'hélicoptère n'appartient pas en propre au Samu. "Nous louons une prestation à la société Inaer. L'hélicoptère est disponible de 8h à 22h et il stationne la nuit à l'aéroport de Boos." La majeure partie de la journée, Viking 76 est donc à disposition des équipes médicales, qui peuvent aller secourir des victimes dans le département. "Il peut également aller dans l'Eure si besoin", développe le Dr Liné. Pas question pour autant de déployer Viking 76 à tout bout de champ. "Nous ne l'utilisons que pour les victimes graves : un infarctus du myocarde, un AVC ou un polytraumatisé suite à un accident de la route."

Jusqu'à 280 km/h !

Dans ces trois cas, les minutes comptent pour sauver la vie des accidentés. Et c'est là que le nouvel hélicoptère montre son véritable avantage : le gain de temps. Et pour cause, l'engin peut aller jusqu'à 280 km/h! "Le temps d'intervention est diminué par trois, assure le Dr Liné. Par exemple, pour aller chercher un blessé à Dieppe, il faut 50 minutes par la route. En hélicoptère, cela met 15 minutes. Pour le patient, c'est plus rapide et plus confortable et pour l'équipe, c'est un gain de temps." Une fois l'intervention terminée, l'hélicoptère est à nouveau à disposition des équipes médicales (à chaque fois un duo médecin-infirmier).

Prochaine étape : accélérer le maillage du territoire pour que Viking 76 puisse stationner sur les multiples terrains de football du département qui bénéficient d'un éclairage.