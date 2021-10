Saint-Michel : bonne fête les Normands !

Les Irlandais ont la Saint-Patrick, les Normands ont la Saint-Michel. Alors, joyeuse fête à vous, Normands, car c'est ce lundi 29 septembre que le calendrier célèbre Saint Michel !

Depuis samedi 27 septembre et jusqu'à ce soir, en différents lieux haut et bas-normands, on célèbre l'Archange via la Fête des Normands. A l’origine du projet, Florian Hurard et Chloé Herzhaft, pour qui l’événement doit “permettre de découvrir ou redécouvrir sa région”. Et de poursuivre : "Avant tout, ce sont les Normands qui font leur fête !”

Tout le programme sur www.fetedesnormands.com