Ils se font passer pour une association et escroquent des clients

Des policiers patrouillaient à pied le mercredi 24 septembre au Carrefour de Gruchet-le-Valasse lorsqu'ils repèrent deux individus qui accostent des clients. Les policiers interpellent les deux hommes qui refusent de donner une explication.

Ils découvrent sur eux une feuille provenant d'une association humanitaire "librenfance", de Noisy-le-Grand. Le but de l'association est de lutter contre le viol, l'excision et la famine en Afrique. Les deux hommes, né en 1978 et demeurant à Argenteuil et né en 1989 et demeurant à Cergy sont retrouvés avec 50€ sur eux.

Un troisième individu a été interpellé quelques heures plus tard. Les trois faisaient signer une pétition aux passants et leur demandaient ensuite de l'argent.

Les policiers ont retrouvé dans leur véhicule 150€ en plus des 50€ qu'ils avaient sur eux. Plusieurs plaintes ont été recueillies, essentiellement provenant du Leclerc d'Yvetot.

C'est la brigade de la sûreté urbaine qui mène l'enquête. Ils ont tous les trois reçus une convocation pour le tribunal du Havre le 18 mars 2015.