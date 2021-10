Kayak-polo : mission réussie pour la Suisse Normande

“Nous étions 8 000 dimanche pour les finales seniors, c’est incroyable”, se réjouissait-on du côté du comité d’organisation. Réussite en tribunes, mais également sur le terrain puisque sur quatre titres de champion du monde en jeu, la France a remporté deux médailles d’or.

En moins de 21 ans et en séniors, la France est montée sur la plus haute marche du podium, en battant respectivement le Danemark (4-3) et l’Allemagne (3-2). Les femmes sont également montées sur le podium. En moins de 21 ans, les Françaises ont conquis l’argent, défaites en finale par l’Allemagne (5-3). En seniors, la médaille de bronze était au bout de la petite finale remportée contre la Nouvelle-Zélande (6-3).