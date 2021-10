Cherbourg : attention aux faux billets !

Vendredi 26 septembre, un hypermarché de l'agglomération cherbourgeoise a signalé au commissariat six faux billets de 20 euros en guise de paiement.

La police rappelle les bons réflexes à avoir pour reconnaître ces billets. Le moyen le plus efficace consiste à les passer sous une lampe à rayonnement ultra-violet dite ''lampe de Wood'', qui fait apparaître les filigranes, les inserts lumineux et les azurants optiques, incorporés dans la pâte du papier. "Il suffit d'ailleurs de juxtaposer un billet suspecté faux à côté d'un billet suspecté vrai pour voir la différence" note le commandant Ledanois. "Le glaçage du papier et le relief des dispositif destinés aux non ou mal-voyants sont aussi intéressants à vérifier. Un billet trop ''mou'' au toucher doit attirer l'attention."

Conseils de la police



Pour les billets de 20 euros, à vérifier :



- la présence du ''fil de sécurité'', en examinant par transparence le billet. Il se situe au milieu gauche du billet, de haut en bas ;

- la présence pat transparence ou à contre-jour du ''filigrane'' qui n'est pas imprimé ; il représente une image et le chiffre 20 ;

- la présence de la bande métallisée holographique : en inclinant le billet, on distingue sur une bande métallisée le symbole de l'euro et le chiffre 20 ;

- la présence d'une bande iridescente : elle brille et prend une couleur légèrement différente lorsqu'on l'examine en inclinant le billet sous une lumière vive ; elle se trouve vers le milieu gauche du billet de haut en bas du billet, pratiquement au niveau du fil de sécurité.



En cas de découverte, la police conseille de tenter de retenir l'utilisateur et de faire appeler discrètement le commissariat, en précisant que vous appelez pour des faux billets.