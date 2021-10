GDE : Alain Lambert porte plainte contre les plaignants

Nouvel épisode dans le dossier du centre d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin : Alain Lambert, ancien Ministre et Président du Conseil Général de l'Orne, fera déposer plainte ce lundi 29 septembre par ministère d’avocat au Tribunal de Grande Instance d’Argentan, avec constitution de partie civile contre Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement, et contre diverses associations de protestation, pour dénonciation mensongère et calomnieuse, dénonciation téméraire, dénonciation de délit imaginaire, en pleine connaissance de cause, attendu que les auteurs connaissaient parfaitement la fausseté des faits invoqués par eux, explique un communiqué du Conseil Général.

Il s'agit des plaignants qui avaient déposé plainte jeudi dernier contre Alain Lambert, suite à la diffusion d'un reportage dans le magazine « Pièces à conviction », sur France 3.

Alain Lambert considère que cette démarche médiatique a été inspirée par la seule volonté de nuire, avec intention délibérée de porter atteinte à son honneur et à la considération des citoyens, dans l’exercice de ses fonctions d’élu.

Le président du Conseil Général de l'Orne annonce solliciter du Tribunal, outre les peines prévues par la loi, de très lourds dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et le financement de toutes les publications nécessaires dans la presse.