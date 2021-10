Résultats des sénatoriales en Seine-Maritime : l'UDI-UMP en tête, le PS suit de près

Les grands électeurs (3159 en tout) ont rendu leur verdict. Et ce dernier reste le même qu'en 2008. Catherine Morin-Desailly, meneuse UDI d'une lsite d'union UDI-UMP, arrive en tête et est réélue sénatrice. Elle entraîne dans son sillage Charles Revet (UMP), également sénateur sortant, et Agnès Canayer, dont ce sera le premier mandat de sénatrice.

Arrive ensuite la liste socialiste de Didier Marie, ancien président du Conseil général et sénateur depuis janvier dernier. Sa colistière Nelly Tocqueville le suivra au Palais du Luxembourg.

Enfin, comme en 2008, le communiste Thierry Foucaud a été élu. Le sénateur sortant siègera donc toujours à la Haute-Assemblée.

Un grand déçu

Si la plupart des autres têtes de listes ont été largement distancées, une seule peut garder un goût amer de ces élections. Alfred Trassy-Paillogues, ancien secrétaire départemental de l'UMP qui menait pour l'occasion une lsite divers droite, a recueilli une petite centaine de suffrages de moins que la liste communiste. Il ne siègera donc pas à l'Assemblée.

Les résultats en détail :

La liste UDI-UMP de Catherine Morin Desailly recueille 1117 voix.

La liste PS de Didier Marie 803 voix.

La liste communiste de Thierry Foucaud 456 voix.

La liste DVD d'Alfred Trassy-Paillogues 341 voix.

La liste FN de Philippe Fouché6Saillenfest 161 voix.

La liste Europe-Ecologie-les-Verts de Véronique Bérégovoy 118 voix.

La liste centriste de Régine Marre 42 voix.

La liste Debout la République de Brigitte Brière 23 voix.