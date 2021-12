Le Festival VALISE'N ROCK c'est ce week-end !

Ce vendredi et ce samedi c'est le Festival rock de Sartilly, un événement musical pour la baie du Mont St Michel qui se fera en deux temps.

Vendredi la finale du tremplin avec des groupes de la région:

Moufle du Temps

TOKAD

NOZIKA

Where is Bryan

V.I Keys

Eggblister

et en clotûre live du groupe Hygiaphone

Samedi les meilleurs groupes de rock de l'Ouest avec:

A FOND'CALE

LADY AND TRAMPS

MACADAM BUMPERS

LES CAMELEONS

Entrée 2 euros vendredi et samedi 10 euros en pré-vente

Toutes les infos: http://www.myspace.com/valisenrock